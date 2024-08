'Preocupante': o que são as rochas de plástico que estão surgindo em praias

A rocha de plástico foi relatada pela primeira vez no Havaí, em 2014. No Brasil, o elemento foi encontrado recobrindo rochas vulcânicas existentes na região, que registram o último episódio de vulcanismo ativo no país.

Na época, Avelar era pesquisadora da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e, em parceria com outras instituições brasileiras, publicou um artigo no periódico Marine Pollution Bulletin, da plataforma ScienceDirect (Elsevier) sobre o achado.

A partir daí, ela terminou sua pesquisa de doutorado sobre riscos geológicos e passou a se dedicar integralmente ao tema. Agora, estuda no Instituto de Física da Unesp e vai continuar a pesquisar os plastiglomerados com o apoio de pesquisadores do Canadá. Eles querem investigar como essas rochas de plástico se formam.

"Podem ter influências naturais, como exposição à luz solar. Isso porque ela como ela foi encontrada também no lugar onde a água do mar atua bastante, as marés também influenciam para degradação deste material de forma mais rápida", explica a cientista.

Para a pesquisadora, a importância desta pesquisa é dimensionar como os seres humanos influenciam o ciclo geológico da Terra, tornando-nos capazes de alterar irreversivelmente esses processos. O impacto humano no planeta Terra é o campo de estudos dos pesquisadores do Antropoceno, perspectiva que representa o tempo em que a humanidade está se tornando o agente geológico ativo dos processos geológicos atuais.