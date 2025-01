Como calor e pragas ameaçam império das laranjas brasileiras

"Qualquer parte da planta contaminada com cancro passa para outra pelo mero contato. Por isso, nosso foco de estudo é entender a biologia da bactéria e desenvolver moléculas capazes de interferir no desenvolvimento delas", esclarece Ferreira.

Cultivando laranjas num planeta mais quente

Os prognósticos para a região tradicional do cultivo não são favoráveis. Um estudo recente do Instituto Geológico, extinto pelo governo paulista em 2020, e da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), prevê que a temperatura pode subir até 6°C nos próximos 25 anos.

A análise, encomendada pelo próprio governo, mostra ainda que as ondas de calor podem chegar a 150 dias por ano na região produtora, e as chuvas ficarão mais escassas. A projeção, com base em dados coletados entre 1961 e 1990, levou quatro anos para ser concluída.

"Questões climáticas afetam muito a produção e proliferação de doenças e insetos vetores. O cancro, por exemplo, é mais disseminado por chuva e vento", comenta o pesquisador da Unesp. Ele cita a Flórida, que teve suas lavouras de laranja praticamente dizimadas por pragas. Nesse estado americano, "o espalhamento do cancro foi associado a tufões".

Entidades do setor, governo e universidades acabam de criar o CPA (Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura) para enfrentar a crise. Com apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), o foco será a pesquisa para lidar com doenças, especialmente o greening.