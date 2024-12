Uso de carvão deve atingir recorde histórico em 2024

Economias emergentes como Índia e Indonésia também contribuem para o aumento no uso de carvão, compensando as quedas registradas nas principais economias globais, como a União Europeia e os Estados Unidos.

A Ásia continua a dominar o comércio global de carvão, com países como a Turquia superando a UE em volumes de importação, enquanto diminui a dependência da Europa em carvão.

Esforços carvão fracassam

No ano passado, a AIE previu que a demanda por carvão atingiria o pico em 2023. Contudo, essa estimativa foi revista e a entidade passou a prever o ápice do uso do carvão para 2027, com base nos padrões de consumo futuros da China.

"Nossos modelos mostram que a demanda global por carvão se estabilizará até 2027, mesmo com o aumento acentuado do consumo de eletricidade", disse Keisuke Sadamori, diretor de mercados e segurança de energia da AIE.

Isso ocorre porque os esforços para o abandono do uso do carvão fracassaram, pois as nações não conseguiram reforçar o compromisso de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis na COP29 (29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), no Azerbaijão.