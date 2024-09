Geleira mais famosa da Itália está em 'coma' e deve sumir até 2040

O glaciar da Marmolada, geleira mais famosa dos Alpes italianos, está em "coma irreversível" devido à crise climática no planeta e deve desaparecer até 2040.

É o que aponta um grupo de pesquisadores da ONG ambientalista Legambiente, do Cipra (Comitê Internacional para a Proteção dos Alpes) e do Comitê Glaciológico Italiano, entidades que realizam periodicamente uma caravana para monitorar a saúde das geleiras do país.

De acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira (9), o glaciar da Marmolada perde de sete a 10 centímetros de espessura por dia e sofreu uma redução de 70 hectares (o equivalente a 98 campos de futebol) em sua superfície nos últimos cinco anos.