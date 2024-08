Colômbia usa besouros e criptomoedas para o manejo do lixo

Ali as retroescavadeiras enterram todas as sobras, o que poderia representar um risco para a saúde.

"Se não tomarmos medidas imediatas dentro de cada município, não vamos poder seguir levando (dejetos) ao aterro sanitário quando ele chegar ao fim de sua vida útil", afirma Soraida Ruiz, secretária de Meio Ambiente de Boyacá.

Viasus criou uma alternativa com seus besouros. Toda semana recebe em um caminhão 15 toneladas de resíduos dos municípios vizinhos de Soracá, Jenesano, Arcabuco e Samacá, que somam 40.000 habitantes.

O homem chegou aos besouros casualmente em 2000. Naquela época, ele já tinha falhado em um projeto similar com lombrigas, mas encontrou as larvas em um bloco com lixo. Os besouros que ele tem hoje são seus descendentes.

São das espécies Dynastes Hercules, característicos por um tom marrom no abdômen; Dynastes Neptunus, um pouco maiores, e Megasoma Elephants, com um chifre proeminente. Todos são oriundos de ecossistemas tropicais da América Central e do Sul.