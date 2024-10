Por que mandar flores a quem se candidatou este ano?

A política institucional como lugar do cinismo e da violência, isso eu recuso. Aquela dos fraudadores da esperança, da ética e do bom debate.

Eu recuso a política que tem como um hábito destruir reputações. Mentir como se desse um bom dia. Aquela política que diz o que uma pessoa nunca disse, que faz uma palavra caber na boca do outro à força. Só para tirar vantagem. A pessoal, sempre.

Eu recuso a política do vale tudo, da performance no lugar da presença. Do desvio do que realmente importa, das palavras e expressões difíceis de se entender. Eu recuso aquela política que não sabe falar com quem saiu de casa às 5h, para trabalhar. E precisa muito saber se terá ônibus pra voltar para as filhas e filhos. E você, recusa essas políticas também?