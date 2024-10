Jovem viraliza usando forró para ensinar idosos a ler e escrever

"Quando tia Valdeci e tia Nêga faleceram, eu fiquei pensando em quem iria levar a nossa cultura adiante". Foi aí que virou um coordenador geral da iniciativa. Também pela necessidade.

Eu tenho medo de que em dez anos as nossas tradições tenham desaparecido. As juventudes de hoje não querem participar das atividades. Sentem vergonha. E a nossa cultura é algo tão lindo.

É desse encontro, nessa mistura entre a cultura e a educação, que acontece desde a sua infância, que Nininho vai criando as ideias que tem. Elas, sempre tão cheias de leveza, de arte. Elas, tão preocupadas antes de tudo com quem aprende, na maneira em como as pessoas aprendem. A gente aprende diferente umas das outras.

"Meu trabalho acontece em casa, no planejamento das aulas. Quando eu os encontro, aí eu vou é brincar. E é neste brincar que todo mundo aprende as coisas que são planejadas". Tudo alinhado ao que é previsto nas diretrizes da EPJAI, naquilo que recebe de orientação dos profissionais da Secretaria de Educação. "O que eu faço é deixar o que precisa ser ensinado mais leve. Eu ensino usando a realidade de cada pessoa", explica. Pode até parecer simples, mas não é.

Quando traz o forró para o processo de alfabetização, as encenações de teatro ao falar das matérias de História ou Geografia, quando recria as brincadeiras tradicionais que aquelas pessoas tanto conhecem, mas agora para aprender ciências e matemática, Nininho constrói pontes entre o conhecimento e o dia a dia das pessoas. Com as referências delas. Quem esquece que aprendeu qual é a letra A escutando o forró que mais ama no mundo?

"Eu sou fruto da educação, foi ela quem me salvou. Eu acredito que, se deu certo comigo, vai dar certo com essas pessoas que já lutaram tanto. Já com seus 60 e tantos anos", finaliza.