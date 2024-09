Deus me livre de um mundo sem mulheres CEOs

Segundo pesquisa da FIA Business School com 150 mil pessoas de 150 grandes empresas do Brasil, mulheres são melhores gestoras, além de serem mais confiáveis e populares. Deus me livre de um mundo em que essas CEOs não existissem.

Na comunicação

Silvia Nascimento é jornalista, CEO e diretora de conteúdo do site Mundo Negro, além de curadora digital e especialista em questões étnico-raciais. Com um olhar crítico típico de uma pisciana questionadora, ela tem plena consciência de seu propósito e encontra na escrita sua principal forma de expressão e liberdade. Além disso, foi responsável por lançar o primeiro curso dedicado exclusivamente a criadores de conteúdo negros no YouTube. Acompanhe aqui.

Na economia

Ítala Herta é Cofundadora da Vale do Dendê, primeira aceleradora de negócios focada em diversidade no Nordeste. Consultora do Comitê de Diversidade & Inclusão da Ambev desde 2020 e Alumni do Programa de Liderança de Visitantes Internacionais (IVLP) dos EUA. Eleita uma das 50 personalidades multiplicadoras da criatividade no Brasil pela Revista Wired, com foco em raça, gênero, tecnologia e afrofuturismo. Tem formação em relações Públicas e é fundadora da DIVER.SSA, plataforma de apoio ao bem-estar de mulheres empreendedoras. Tem mais de 15 anos de experiência em projetos interculturais de inovação social, economia criativa e sustentabilidade. Acompanhe aqui.

Na cultura

Lenne Ferreira é CEO da produtora Aqualtune, focada em gestão de carreira e assessoria de imagem artística. É jornalista com atuação voltada para Mídia, Cultura, Ativismo negro e Comunicação. Fundou o coletivo de jornalismo independente Afoitas, composto por comunicadoras negras. Foi repórter no Diario de Pernambuco e editora regional da Alma Preta Jornalismo no Nordeste. Atualmente, além de editar o Portal Afoitas, trabalha com assessoria de imprensa e gestão de conteúdo para redes sociais, atendendo instituições como PretaHub e Centro Dom Helder Camara. Também é multiplicadora da plataforma Bioma Comunicação Ancestral. Acompanhe aqui.