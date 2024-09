Emicida estreia como curador na mostra Etnogênese, de Marcelino Melo

E sobre isso, mais isso: "A ideia era chegar na definição visual do que seria a etnogênese, a partir das periferias. É como se as casinhas fossem o casulo e o casulo abrisse e surgissem esses personagens que vou apresentar agora em diversos formatos. Eu quero explorar a figura do corpo que habita esses territórios", afirma Marcelino.

Alargando os seus horizontes para além da música e da palavra escrita, Emicida assina a exposição ao lado de Luiza Testa e Patricia Borges. Ele defende que Marcelino já tem uma arte que conversa com um mundo que está além das galerias e museus. Agora, "é criar uma bela intersecção entre esses dois mundos, com toda a verdade de ambos, que faça as pessoas saírem da exposição se perguntando se favelas já não deveriam estar nos museus, em todos os sentidos", diz.

Marcelino nasceu a primeira vez no Sertão de Alagoas. Agora, movimenta a vida, a curiosidade e a sua arte a partir das periferias da zona sul de São Paulo. O barro, matéria prima de suas obras, é memória destes dois lugares. Do chão e das pessoas. Uma de suas avós era paneleira, ele lembra.

"O barro está na parede e no chão nas comunidades. Já em bairros nobres, está no telhado. Pensando nisso, eu começo a tratar o barro como se ele fosse a base. O barro que dá vida a outras formas, sejam elas o corpo ou as casas. Por ele ser laranja, eu costumo pensar muito que o ser periférico é muito semelhante ao barro. Pensando nisso, o barro é meu norteador", explica.

Juntos, Emicida, Marcelino, Luiza e Patricia contam uma história em 43 obras. O sonho é alcançar todos os corações, por isso acessibilidade é ponto de partida na montagem. Duas peças são táteis e sensoriais. Todas contam com audiodescrição e a altura com o menor padrão de altitude, para que crianças e PCDs possam ter acesso com mais facilidade.

Envolvendo a música como parte essencial de suas referências, Marcelino buscou inspiração para a nova série em artistas como Chico Science, Nação Zumbi e Racionais MCs. A confluência de Nego Bispo, a literatura de Carolina Maria de Jesus e a canção "Zé do Caroço", de Leci Brandão, que dá nome a uma das obras, também integram seu universo de inspirações. A arte é uma mistura constante entre público e artista, não se sabe bem onde termina quem. Nesta ciranda, cada uma e a sua contribuição para a roda.