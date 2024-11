Amazônia é menos importante do que os bancos para o futuro da humanidade?

Por outro lado, sob a perspectiva das mudanças climáticas, a Amazônia guarda cerca de 150 bilhões de toneladas de CO2 em seus ecossistemas, quase cinco vezes o total das emissões globais de gases efeito estufa. A Amazônia é também o grande ar-condicionado e caixa d´água regional e tem um papel fundamental para o regime de chuvas de todo o mundo, especialmente da América do Sul.

Os debates da ONU em Cali enfatizaram a necessidade de estancar e começar a reverter a destruição da natureza. As pesquisas científicas mostram cada vez mais a importância da biodiversidade nativa para manter a produção de alimentos. Sem as abelhas e outros polinizadores, a produção de alimentos sofre sérios prejuízos. Sem os pássaros e outros predadores naturais, os cultivos ficam muito mais vulneráveis a pragas e doenças, aumentando a necessidade de agroquímicos, com consequente aumento de custos e contaminação de alimentos. Em outras palavras, conservar a biodiversidade é bom para o bolso e para a saúde das pessoas.

Os debates que ocorrerão em Belém colocarão no centro das atenções as chamadas "soluções baseadas na natureza". Primeiro, são soluções 5 a 10 vezes mais baratas do que soluções baseadas em processos industriais. Além disso, as soluções baseadas na natureza trazem cobenefícios como a manutenção dos regimes de chuvas, a conservação da biodiversidade e a geração de emprego e renda, especialmente para os mais pobres.

A convergência das agendas de Cali e Belém é cada vez mais óbvia. O chamado do papa Francisco por uma mudança de nossas economias na direção de uma transformação ecológica é urgente. Esse chamado, sintetizado na Encíclica Laudato Si, em 2015, é mais atual do que nunca. E as evidências científicas são cada vez mais claras sobre a necessidade de cuidar melhor da natureza, que é a base de sustentação da vida no planeta Terra.

As duas Convenções apontam para a necessidade de mudar o rumo das nossas economias e dos nossos modos de vida. É necessária uma transição ecológica para uma economia que beneficie a natureza, o clima e as pessoas. O mundo precisa urgentemente fazer a transição dos combustíveis fósseis, estancar e reverter a degradação da natureza, garantir a segurança alimentar e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Uma carta de lideranças globais, lançada durante a COP16, representando empresas, investidores, cientistas, povos indígenas, jovens e organizações da sociedade civil, conclamou os anfitriões da COP16 e da COP30, Colômbia e Brasil, a forjarem uma parceria duradoura, guiar o mundo no enfrentamento das mudanças climáticas e da proteção da natureza.