O que a indústria de alimentos vai fazer com as embalagens plásticas?

O descarte de plásticos é um problema global, e o setor de alimentos é um dos seus principais impulsionadores. Basta uma visita rápida a um supermercado para perceber isso: com exceção de algumas embalagens em papel ou alumínio, nossa comida está quase sempre embalada em plásticos que depois vão para o lixo.

Esta é uma história recente: até os anos 1970, a quantidade de plástico produzida no mundo era relativamente pequena, mas passou a crescer, desde então, mais rápido que qualquer outro material. No início dos anos 2000, a quantidade de resíduos plásticos que geramos aumentou mais em uma única década do que nos 40 anos anteriores, afirma o Banco Mundial.

Segundo o relatório "Um oceano livre de plástico: desafios para reduzir a poluição marinha no Brasil", publicado pela ONG Oceana, o Brasil produz cerca de 7 milhões de toneladas de produtos plásticos a cada ano, sendo 44% deste montante plásticos descartáveis e de uso único, ou seja, embalagens, canudos, talheres, dentre outros, que são usados, via de regra, apenas uma vez.

O Projeto de Lei n° 2524/2022, em tramitação no Congresso, traz propostas para mudar este cenário. De autoria do Senador Jean-Paul Prates, o texto prevê a proibição de fabricação, importação, distribuição, uso e comercialização de itens de uso único descartáveis, além de estabelecer 2030 como prazo para que todas as embalagens sejam "retornáveis e comprovadamente recicláveis ou substituídas por embalagens confeccionadas por materiais integralmente compostáveis, feitos a partir de matérias-primas renováveis".

Mas, enquanto o projeto espera por votação, o cenário atual é de aumento da produção e consumo, especialmente no setor de alimentos, das embalagens plásticas com resina virgem, ou seja, não obtida a partir de resíduos reciclados. De acordo com a Abief (Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis), somente em 2023 o país produziu 2,224 milhões de toneladas de embalagens plásticas flexíveis. O setor de alimentos é o principal demandante do material, abocanhando uma fatia de quase 41% da produção (901 mil toneladas).

Na ponta desta economia linear, cada brasileiro descarta, em média, 1 quilo de lixo plástico a cada 7 dias, sendo que a coleta seletiva porta a porta atende cerca de 70 milhões de habitantes, ou apenas 32,4% da população brasileira, de acordo com Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil. No entanto, devido à desigualdade entre as regiões brasileiras, quando observada a média da população urbana atendida, por município, a coleta seletiva porta a porta alcança apenas 14,7% dos habitantes.