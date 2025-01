Barcos voadores: tecnologia para o transporte na região amazônica

Imagine um barco que corre tanto, mas tanto, que não flutua na água. Ele chega a voar - só que bem baixinho, sem alcançar as nuvens. Esta espécie de nave saída de filmes de ficção científica já está em construção e promete revolucionar o transporte na região amazônica, onde as distâncias são longas e a principal via de acesso são os rios.

A inovação vem da startup Aeroriver, que criou o Volitan, primeiro veículo de efeito solo adaptado para o território amazônico. Inventado por engenheiros que se uniram no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o "barco voador", por se locomover muito perto da água - cerca de 2 a 5 metros -, consegue um efeito aerodinâmico que o torna rápido e 40% mais eficiente em combustível se comparado a um avião comum. Ele chega a uma velocidade de 150 quilômetros por hora, sendo que um barco comum da região atinge no máximo 30 quilômetros por hora.

"Apesar de toda a importância da Amazônia, um problema nunca foi solucionado: a falta de logística adequada para o transporte de pessoas e mercadorias. Isso faz com que vários municípios no interior estejam isolados. Isso é um entrave para o desenvolvimento socioeconômico da região", diz Lucas Guimarães, cofundador e CEO da Aeroriver, um dos criadores do Volitan.