Etnoturismo: férias alternativas com imersão em terras indígenas

Em tempos de férias de verão, há quem prefira lugares que não estão lotados de gente - e que não são os clássicos cartões postais instagramáveis. O etnoturismo é uma modalidade que vem chamando a atenção de viajantes não convencionais, que desejam mergulhar na natureza e nas origens dos povos ancestrais do Brasil, fazendo passeios de imersão na vida de comunidades indígenas.

Os turistas participam, entre outras atividades, de trilhas na floresta, oficinas de tecelagem, colheitas de legumes, cerimônias com medicinas tradicionais, banhos de argila, passeios de canoa, aulas de culinária e rituais espirituais. Tudo com muita história. "Precisamos apresentar o Brasil para os brasileiros. Existem áreas que a maioria das pessoas não têm ideia que existem. Então, primeiro, é preciso quebrar estas barreiras", afirma Daniel Cabrera, CEO da Vivalá e do Instituto Sumaúma. A Vivalá atua com turismo sustentável em 27 unidades de conservação do Brasil e promove, além do etnoturismo, o que chama de turismo de base comunitária, levando visitantes a conhecer também outros povos tradicionais do país, como ribeirinhos, caiçaras, sertanejos e quilombolas.

Nos pacotes de etnoturismo, o protagonismo é direto das comunidades: são os próprios indígenas que lideram as atividades dos roteiros e que são responsáveis por todas as narrativas. "É importante que eles contem sua história, definam como querem receber as pessoas, o que desejam oferecer, de que forma vão mostrar sua espiritualidade. Isso enaltece sua cultura, reforça o orgulho que devem sentir das suas origens", observa Cabrera. Nos últimos 10 anos, a Vivalá já embarcou mais de 5 mil viajantes no país e atua hoje em conjunto com cerca de 1500 famílias. Foram mais de R$ 5 milhões injetados em economias locais por meio da compra de serviços de base comunitária e do consumo direto dos turistas.