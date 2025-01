Luiza Trajano: "A luta agora é outra"

"Eu nem esperava estar viva para ver o que estou vendo". É o que diz, com brilho nos olhos, a empresária Luiza Trajano, ao se referir às exigências atuais do mercado por mais mulheres nas empresas. Quando ela levantou essa bandeira, há mais de 20 anos, quem poderia imaginar que, hoje, a presença de mulheres nas corporações não só é aceita como também vale muito nas transações de negócios.

Luiza pondera, no entanto, que a luta está longe de acabar. Ela só mudou de lugar. As mulheres já estão inseridas no mercado; o que elas precisam é da tecla que tanto se bate: ocupar os conselhos, a política e os altos cargos. O caminho, para a empresária que é uma referência do sucesso do empreendedorismo feminino no país, passa pela união com os homens. "As mulheres são mais preparadas para uma gestão orgânica e os homens para uma gestão mecânica. Minha proposta é que, neste momento, possamos juntar as forças. As duas são importantes. E as mulheres sabem fazer esta união, elas estão acostumadas historicamente a se unirem para sobreviver".

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza sabe que a estrada é longa. Mas fala com a firmeza de quem tem muito a ensinar - sobretudo para quem deseja saber como percorrer uma jornada ESG com resultados reais.