Sandálias descartadas de PVC viram piso de playground

Um ótimo exemplo da chamada lógica da economia circular que vai dos pés ao chão: a Linus, fabricante de sandálias veganas de PVC, numa parceria com a Playpiso, agora encaminha seus calçados que seriam descartados para se transformarem em pisos de playgrounds infantis.

Em vez de jogar fora, a empresa encoraja os consumidores a levarem seus pares de sandálias usados a suas lojas. De lá, as peças são encaminhadas para trituração e, em seguida, são misturadas a pneus velhos também triturados para, na sequência, se tornarem o recheio de novos pisos que amortecem quedas das crianças brincantes em parques. O projeto-piloto do material já está sendo utilizado no Clube Athletico Paulistano, em São Paulo.

As sandálias da Linus são feitas de PVC ecológico expandido, material que já é 100% reciclável. Porém, a fabricação do calçado ainda conta com pontos mais sustentáveis: todos os lubrificantes e plastificantes são compostos por óleos vegetais, a fivela facilita a reciclagem e toda a produção é livre de plástico, incluindo a embalagem. "Não adianta ser apenas reciclável. É preciso também mostrar qual a origem do seu material", lembra Isabela Chusid, CEO e fundadora da Linus.