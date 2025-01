Quebra-cabeças: você sabe por que deve medir suas emissões de carbono?

De acordo com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, em 2024, o número de organizações brasileiras que relatam suas emissões cresceu 24% em relação ao ano anterior. Porém, de acordo com Isabela, a maioria ainda nem começou esta jornada.

Ela aponta que o primeiro passo é iniciar o cálculo por escopo. Segundo o Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), principal padrão corporativo e que é usado no inventário, as emissões são classificadas em três escopos. O escopo 1 é referente às emissões diretas de fontes que a empresa possui ou controla. É algo que acontece dentro das paredes da organização, o mais fácil de medir. O escopo 2 refere-se às emissões indiretas, provenientes da compra de eletricidade e processos de vaporização, aquecimento e resfriamento. E o escopo 3 é referente às emissões indiretas da rede da cadeia de valor, fora do controle da empresa. Esta última é a mais difícil de medir porque é preciso conhecer e saber exatamente as práticas de cada fornecedor.

Na sequência, é preciso entender dentro da organização quem é a pessoa responsável por cada informação. Por exemplo: quem compra combustíveis, quem responde pela logística, quem recebe os dados do consumo de energia. "Cada uma destas pessoas deve estar engajada. Se o colaborador compreende que aquilo não é só um número e sim representa um impacto no ambiente, ele percebe seu papel dentro deste processo tão importante. Quando a equipe começa a reportar os dados, passa a se sentir responsável e as iniciativas de redução começam a acontecer espontaneamente", explica Isabela.

A executiva lembra ainda que as empresas podem lucrar com os dados reportados no inventário. "Reduzir as emissões representa um diferencial competitivo: você vai vender mais, ter mais acesso a crédito, ter mais portas abertas. No mercado interno e externo. Estamos falando não apenas sobre clima, mas também sobre dinheiro".

