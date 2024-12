Indústria deixa de reciclar PET por falta de coleta, diz executivo

De acordo com o estudo, por exemplo, uma embalagem PET de 500ml utiliza 53% menos água em relação à embalagem de alumínio. Quando comparada ao vidro, a PET usa 86% menos água e tem 99% menos ocupação de solo.

Dados da ABIPET apontam ainda que 56,4% de todas as embalagens de PET pós-consumo são recicladas no Brasil e, deste total, 29% se tornam uma nova embalagem. Somente em 2021, mais de 12 bilhões de garrafas voltaram ao mercado após a reciclagem.

Para falar um pouco sobre a grandiosidade destes números e também da complexidade da cadeia de reciclagem no Brasil, a coluna conversou nesta semana com Auri Marçon, empresário que, há pelo menos três décadas, acompanha o movimento deste mercado, seja do ponto de vista da indústria como também das políticas governamentais.

***

Ecoa: As garrafas PET são um dos resíduos mais encontrados nos oceanos e podem demorar 800 anos para se decompor. Podemos falar em sustentabilidade deste material?

Auri Marçon: Quando a gente fala de PET, gostaria de trazer mais sorrisos e menos caras feias. O PET é um plástico diferenciado, o mais reciclado no Brasil e no mundo. Ele nem foi criado para ser uma garrafa, nasceu para a indústria têxtil: foi inventado como fibra no pós-guerra. Tanto é que ele funciona muito bem quando reciclado com poliéster. Muitas coisas hoje são feitas a partir de PET reciclado e você nem imagina: filtros de coifas, mantas para drenagem de água em estradas e prédios, tênis, tintas, móveis, carpetes, até pára-choques de caminhões estão sendo feitos de PET. A maioria das grandes indústrias já fazem o bottle to bottle, ou seja, utiliza garrafas antigas para fazer novas.

Ecoa: Onde está o gargalo?

Auri Marçon: Na coleta e na separação. No Brasil, continuamos enterrando junto com rejeitos orgânicos um rico material de embalagens que poderia gerar renda na base da pirâmide social e devolver à sociedade novos produtos de valor agregado. Isso tem muito a ver com o descarte, em primeiro lugar: o material deve estar limpo e separado. Se estiver sujo e misturado aos alimentos ele vai para o aterro.

Discutimos isso exaustivamente durante a Política Nacional De Resíduos Sólidos, quando escrevi o capítulo sobre PET, e seguimos neste debate até hoje. A sustentabilidade deste produto funciona com base em 4 elos: de onde vem os materiais, como eles chegam na indústria, como serão reciclados e qual tecnologia será usada. O desafio mesmo de todo este processo está na coleta. Não tem matéria-prima para abastecer a indústria da reciclagem, que chega a 40% de ociosidade. As empresas investem em equipamento e fica tudo parado porque a matéria-prima não chega.