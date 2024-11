Design social e ambiental transforma a vida de comunidades

Graças ao design vivemos rodeados por objetos que foram especialmente projetados para tornar nosso mundo melhor ou mais confortável: isso vai desde a cadeira em que você está sentado, passando pelo formato da torneira da pia do banheiro ou pela facilidade de digitar em um aplicativo de celular. O papel do design é transformador, mexe com a forma como vivemos e nos relacionamos. Por isso, ele pode ser uma ferramenta essencial para construir uma economia mais justa e adaptável às demandas ambientais e sociais.

"Usamos o design e a arquitetura como instrumentos de transformação social. Pensamos em soluções ou desenhos que possam mitigar situações extremas em lugares onde existe uma população que vive da própria natureza, que se relaciona com ela de uma forma muito mais íntima. Se a gente favorecer, por meio de objetos e construções, que essas pessoas permaneçam em seus territórios, elas podem defender seus biomas, e serem guardiãs locais", explica o designer Marcelo Rosenbaum, que lidera o projeto "A Gente Transforma", com o qual percorre o país desenvolvendo projetos com comunidades indígenas, quilombolas e periféricas.

Em uma destas viagens, há 14 anos, Rosenbaum encontrou a comunidade de Várzea Queimada, no Piauí, onde havia anciãs que eram artesãs, mas haviam deixado seus saberes perdidos no tempo por falta de estímulo, auto-estima e valorização. Com o incentivo da equipe de designers, as artesãs voltaram a tecer, desfiar e trançar a palha de carnaúba para a confecção de cestos conhecidos como "bogoiós".