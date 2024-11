Felipe Neto investe em saúde mental e educação midiática em escolas

Ecoa: No mundo dos negócios, a forma como as empresas lidam com a sociedade, em geral, é tratado pelo S do ESG. Dentro da sua área de atuação, como é o impacto social gerado pela internet e como ele deve ser cuidado?

Felipe Neto: A gente está vendo uma epidemia de crimes digitais sendo cometidos por pessoas que não sabem que estão cometendo crimes. Ameaças, injúrias, difamações, calúnias. Então educar os jovens a como agir em relação a isso é fundamental. Eles precisam saber como lidar com a internet. Porque a internet é a maior arma da humanidade. Ninguém recebeu um manual de instruções. Nossa ideia é tentar, de alguma forma, começar a criar este manual para as pessoas saberem como não cair nas armadilhas digitais.

Ecoa: Essa geração que já nasceu com a internet, inclusive assistindo aos seus vídeos, não tem mais conhecimento dessas armadilhas?

Felipe Neto: Isso é uma ilusão. A gente tende a olhar para as novas gerações e pensar que elas sabem tudo porque já nascem com o celular na mão. Isso não significa nada. O fato deles conhecerem a fundo a tecnologia só os torna ainda mais influenciáveis. A gente precisa prepará-los melhor para isso. Se a gente não levar o básico do básico para a escola, vamos continuar formando pessoas sem discernimento. Então é falar: "Olha, o que você recebe no WhatsApp não é oficial. Como saber diferenciar? Como saber pesquisar uma notícia, uma informação que você acabou de receber? Você viu uma imagem no Facebook, como checar se essa imagem é verdadeira? Você utilizou o chatGPT para fazer uma pergunta, será que deve confiar nisso? Como saber se a resposta está certa? Essa educação básica é o que estamos construindo. Queremos que as crianças entrem no ensino médio com esta formação.

Ecoa: Esta geração terá que lidar com diversas questões que devem alterar o rumo do planeta, como as mudanças climáticas. E isso passa pela comunicação na internet.

Felipe Neto: Como eu disse, acho que a comunicação é a maior arma da história da humanidade. Ela pode ser utilizada de maneira destrutiva, como foi nos anos 20, 30, 40, ou de maneira muito construtiva. De que forma a gente pode direcionar essas pautas ambientais, por exemplo? É um desafio. A internet é extremamente pulverizada: começa em nichos e, dentro deles, você se torna cada vez mais dependente dos micro e médio influenciadores. Por isso, o trabalho que deve ser feito não é só de macro comunicação. Não é só ficar repetindo o tempo inteiro sobre aquecimento global na televisão e nos grandes portais de notícia. É preciso se infiltrar dentro dessas camadas mais distantes e que causam mais influência nas pessoas. O debate deve ser levado para dentro dos fóruns online, do WhatsApp, para dentro das comunicações mais rápidas. Só assim a pauta entrará no dia a dia das pessoas e também das gerações mais jovens, nas escolas.

Ecoa: Esta comunicação utiliza telas dentro do ambiente escolar. O que você acha da proibição dos celulares dentro dos colégios?

Felipe Neto: Eu acredito que foi uma medida drástica para tentar estancar um sangramento. A gente está falando de uma altíssima evasão escolar, de uma dificuldade de concentração cada vez maior, a vida do professor se tornando insuportável. Então eu sou a favor, acho que a experiência é válida. Só acho que não é suficiente. Isso é tratar o sintoma, não a doença. Duvido que o vício em telas seja resolvido com a proibição do celular nas escolas. Mas vamos esperar para ver os resultados. Eu espero que sejam positivos.

