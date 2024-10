COP 16: Por que seu negócio deve se importar com a biodiversidade?

Começa hoje, em Cali, na Colômbia, a 16ª COP de Biodiversidade, a prima mais recatada da COP do Clima - esta, sim, a aparecida da família e que terá o Brasil como sede no ano que vem. Porém, a importância das duas é a mesma: afinal, o clima depende diretamente da conservação da biodiversidade. E o que estará na mesa na Colômbia a partir de hoje pode mudar muita coisa do jogo que conhecemos.

"As COPs são os fins e não os começos. As mais importantes negociações serão fechadas lá. O Brasil detém 15% do potencial global de captura de carbono e pode liderar os esforços mundiais para estabilizar o clima por meio de soluções baseadas na natureza. É a nossa chance. As empresas precisam entender e dialogar com isso para saber como vão seguir com seus negócios", observa Denise Hills, consultora, especialista em sustentabilidade estratégica e inovação e UN SDG Pioneer, reconhecimento do Pacto Global da ONU a dez profissionais no mundo que atuam de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A missão desta COP da Biodiversidade é a de avaliar em que pé estão as metas estabelecidas na COP anterior, de Montreal, quando, pela primeira vez na história, os países assinaram o Marco Global de Biodiversidade que traz 23 metas a serem alcançadas até 2030. Agora também será a primeira vez que os países vão se reunir para falar de ação: como está sendo a implementação do que ficou escrito no papel.