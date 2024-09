Empresário se inspira em peças de Lego para criar tijolos sustentáveis

Quem vê aquelas milhares de peças de Lego espalhadas pelo chão - ou já sentiu a dor de pisar nelas sem querer - não imagina que foi a partir de uma destas peças que o empresário Bruno Frederico teve a ideia de fazer nada menos do que tijolos. "Olhei para um Lego de 8 dólares que comprei para minha filha nos Estados Unidos e disse: 'Vou transformar estes 8 dólares em milhões'", lembra Bruno Frederico, CEO da Fuplastic, empresa fundada em 2016, que oferece soluções para a construção civil a partir de tijolos de encaixe feitos de plástico reciclado - parecidos com um Lego em tamanho gigante.

A Fuplastic começou no mercado oferecendo estas peças modulares para parques solares. Em seguida, passou a fabricar caixas de passagem - aquelas caixas subterrâneas que ficam abaixo das tampas nas calçadas e que garantem o acesso às redes elétricas, de telefonia, televisão e outros. Com o tempo, estas peças passaram a ser usadas também para a construção de lojas, quiosques e containers de grandes marcas como Havaianas, Mc'Donalds, Oakberry, Swift, Vivo, Chilli Beans, entre outras.

Em parceria com a ONG TETO Brasil, a Fuplastic começou a erguer casas populares e agora apresenta modelos de casas de alto padrão - todas construídas com toneladas de tijolos feitos de plástico retirado do meio ambiente. "As casas de plástico são frescas, pois o bloco é vazado, com furos, o que faz com que o calor suba e crie uma espécie de chaminé natural. Já no inverno, elas ficam aconchegantes, pois o plástico não traz o frio para dentro", explica Frederico que, para testar o conforto e a eficiência das casas, morou em uma delas durante 3 meses.