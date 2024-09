Operação de guerra: Ambipar usa robôs e até canhões no combate ao fogo

A tecnologia pode nos trazer um tiquinho de esperança nestes tempos sombrios em que a fumaça dos incêndios nos biomas brasileiros já voa para dentro dos nossos pulmões. No meio das chamas nas florestas, é possível encontrar robôs de última geração operados por controle remoto, helicópteros lançando espumas "mágicas", quadriciclos potentes e até canhões que a gente só imaginava ver em guerras. São estas e outras armas que a Ambipar vem usando para combater os incêndios em algumas regiões do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No momento há 25 aeronaves da empresa em operação, entre aviões e helicópteros, com capacidade de levar cestos de água, chamados "bambi bucket", três vezes maiores do que os disponíveis pelas polícias militares locais. Dentro destes cestos, é misturado à água um líquido retardante, espuma orgânica que desacelera a propagação do incêndio e impede que o fogo retorne para a área. Segundo explica Dennys Spencer, Head Emergency Response da Ambipar, o produto não causa nenhum impacto no ambiente e é capaz de retirar o oxigênio do local, evitando que o fogo se alastre.

Para chegar em áreas de altas temperaturas, a empresa utiliza um quadriciclo que leva equipamentos com nitrogênio e água. Ele dispara o líquido com uma potente pistola, com capacidade de pulverização e que abafa o fogo. Nestes locais de difícil acesso, entram também robôs operados por controle remoto e com iluminação de LED. O modelo STW Response tem o maior fluxo de água num sistema robótico do mundo. Segundo a Ambipar, em uma situação normal, seriam necessários pelo menos 10 profissionais para lançar o mesmo volume de água do robô.