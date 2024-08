Heineken quer acabar com as dificuldades da reciclagem do vidro

Ecoa: Você citou o alumínio, que hoje lidera o ranking de reciclagem no Brasil, ao contrário do vidro. A Heineken trabalha com os dois materiais. Qual a diferença entre eles?

Mauro Homem: O Brasil é recordista mundial de reciclagem de latas de alumínio para bebidas. Há um mercado forte no país. Muita gente depende da catação de latinhas para sobreviver. O material é fácil de ser manuseado e de ser transportado: você amassa e leva muitas latas. O vidro não. Ele tem um valor de mercado menor e um custo logístico muito maior. Por isso queremos criar um mercado onde não existe. Encurtar as distâncias. Em parceria com a Ambipar, vamos espalhar 9 hubs em todo o país para a coleta de vidro - isso vai aumentar o volume e mudar o ponteiro da reciclagem do vidro. Reciclar é importante não apenas para reduzir o impacto ambiental, mas também como fator econômico no nosso negócio. É mais barato para a empresa reciclar uma embalagem do que produzir uma nova.

Ecoa: Qual o papel do consumidor neste processo?

Mauro Homem: Se o consumidor não entender que a garrafa precisa ir e voltar, nada adianta. O melhor a fazer são as embalagens retornáveis e isso já funciona em bares e restaurantes. Para engajar o consumidor, criamos o programa Volte Sempre, com máquinas de coleta em supermercados e condomínios.

Ecoa: Existe uma outra ponta que são os catadores. Qual a importância destes profissionais para a Heineken?

Mauro Homem: Antes de falar do negócio, é bom lembrar que, no geral, sem os catadores, a qualidade ambiental seria muito pior. Você vê pessoas xingando os carroceiros nas ruas, quando, na verdade, deveriam agradecer pelo serviço que eles prestam. Para a empresa, o trabalho do catador é essencial. Sem ele, não conseguimos fazer a embalagem voltar ao ciclo, portanto não conseguimos cumprir nossa meta de circularidade de materiais. E como eu disse, isso se traduz em custos. Temos diversas ações junto aos catadores no Instituto Heineken porque queremos que eles trabalhem de forma digna, com saúde física e mental. Precisamos amplificar as vozes dos catadores e, enquanto a sociedade não entender estes profissionais como prestadores de serviço, a cadeia nunca vai fechar.