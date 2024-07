"É preciso descobrir líderes sem diploma", diz diretora da Ardagh

Ecoa: O que você aprendeu com Dona Rosa?

Elisangela Matos: Ela costuma dizer: "Calce primeiro os meus sapatos para me julgar". Isso significa que, em uma gestão, é preciso ter escuta ativa, empatia. Dona Rosa também sempre repete que liderar não significa ordenar. O essencial, segundo ela, é a cooperação. Isso, no fim, é o que mais se ensina nas universidades. Observar o modo com que Dona Rosa trabalha e chama a atenção para a importância do serviço ambiental e social dos catadores, tirando-os da invisibilidade, me traz também um pouco da minha própria história.

Ecoa: Por quê?

Elisangela Matos: Dona Rosa me lembrou minha mãe e avó, que também nasceram na Bahia, são mulheres negras, e que lutaram para que eu jamais caísse na invisibilidade, incentivando uma formação universitária sólida, por exemplo. Minha mãe também estudou e hoje é pós-doutora. Eu estudei engenharia. Estas mulheres como minha mãe, avó e Dona Rosa, são lideranças sustentáveis que transformaram a realidade das pessoas ao seu redor.

Ecoa: Esta visão de transformação tem a ver com o S do ESG.

Elisangela Matos: Com certeza. O S é a letra mais difícil porque estamos falando de pessoas e é preciso estar conectada a elas para que uma iniciativa tenha impacto. No Brasil, existe uma cultura histórica de achar que o S é só função do Estado - pode ser também, mas as empresas têm o poder de acelerar políticas públicas e impactar mudanças. O privado tem que andar com o público. Existe ainda uma visão de que é só doar uma cesta básica e o problema está resolvido. Na Ardagh, nossa visão é completamente diferente: é a de mudar uma realidade, oferecer instrumentos para que aquela comunidade cresça e se torne autônoma.