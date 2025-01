Hyundai apresenta tuk-tuk futurista, elétrico e que anda sobre a água

Com o problema das chuvas na Índia, a Hyundai projetou uma carroceria com altura ajustável que permite ao motorista elevar o compartimento do passageiro para dirigir em alagamentos. Aparentemente, o ajuste é eletrônico.

Imagem: Divulgação

Por dentro, um assento pode ser dobrado para abrir espaço para uma cadeira de rodas, há um suporte para telefone no painel e também compartimentos de armazenamento.

A Hyundai disse que está disposta a oferecer o design, a engenharia e a tecnologia do E3W se a TVS estiver disposta a construí-lo e comercializá-lo. Não se sabe se o modelo será produzido e o quanto custaria.

Um veículo de quatro rodas, o E4W mostrado em imagens, também poderia chegar à produção. A Hyundai diz que seu desenvolvimento está ainda "sob revisão".

