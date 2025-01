Renault Sandero deixa de ser fabricado e se despede após 17 anos no Brasil

Com motores aspirados 1.0 e 1.6, foi destaque no mercado nacional, disputando com modelos consagrados como Volkswagen Gol, Fiat Palio e Ford Fiesta. Em 2009, veio a versão aventureira Stepway. Sua versão esportiva, a RS, também marcou época.

A Renault finalizou a produção do Sandero no Brasil, sem sequer trazer sua última geração - datada de 2020 - ao país, entendendo que o mercado de hatches compactos se tornou pouco promissor.

Oficializando o fim do Renault Sandero no Brasil, a marca enviou a seguinte mensagem oficial:

Stepway: A Renault confirma o fim de produção do Stepway no mercado brasileiro. Oroch: A Renault confirma o fim de produção da Oroch com motor TCe 1.3 Flex. Todas as versões com motor 1.6 continuam em linha.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.