Detran emite comunicado para todos motoristas que mudaram de cidade em SP

O Detran de São Paulo (Detran-SP) anunciou uma mudança importante para motoristas que mudam de cidade dentro do estado. Desde o começo do mês não é mais necessário pagamento de taxa para atualização do cadastro de endereço da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor, que custava R$ 127,69.

O que aconteceu

CNH passou a ser estadual, e não mais por município. Portanto, os documentos que forem emitidos vão constar, no campo Local, "São Paulo/SP".

Processo agora é gratuito. Antes, o condutor que mudava de cidade dentro do mesmo estado tinha que pagar R$ 127,69 para atualizar os dados cadastrais.