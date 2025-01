'SUVs de shopping': quando o mau uso pode te deixar a pé até no asfalto

Para o Tracker, a informação é a seguinte: "certifique-se de que o limite de água não exceda a altura do centro da roda".

Já o manual do Jeep Renegade traz orientações mais específicas, válidas inclusive para as configurações diesel 4x4.

O documento informa que o SUV é capaz de transpor alagamentos "não muito profundos" desde que o nível não exceda 48 cm com água parada. Se ela for corrente, a altura cai para 22 cm. Já a carga máxima não pode passar de 240 kg nessa circunstância e a velocidade máxima indicada é de 8 km/h.

"Via de regra, carros de passeio não são feitos para alagamentos. Além disso, não basta dirigir SUV para você entrar na água com tudo. É preciso conhecer o modelo e a respectiva localização da tomada de ar. O nível máximo mais seguro da água é na altura dos eixos, mas o movimento do veículo pode causar ondas, e isso deve ser considerado", destaca o consultor técnico Gerson Burin.

A orientação geral, caso seja necessário encarar uma enchente, é não passar do nível indicado no manual, se for possível. Outra dica é manter velocidade baixa e constante, com marcha reduzida, para não deixar o motor apagar.

Caso o veículo desligue durante a travessia, ainda parcialmente submerso, não tente acioná-lo novamente e peça socorro.