Golpe do IPVA: sites falsos oferecem descontos; veja como se proteger

De acordo com Alexander Coelho, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, da Godke Advogados "criminosos utilizam engenharia social para criar sites falsos que imitam páginas oficiais dos estados ou bancos. Esses sites promovem 'descontos' no pagamento do IPVA, atraindo vítimas pela promessa de economia".

Mesmo que o proprietário do veículo desconfie do golpe nas páginas seguintes, já forneceu vários dados pessoais, como nome, data de nascimento, CPF e número do Renavam do veículo.

Como se proteger

Coelho sugere algumas práticas importantes para evitar ser vítima desses golpes:

• Verifique a origem do link: sempre acesse os sites oficiais da Secretaria da Fazenda do seu estado ou do Detran através de buscas seguras ou diretamente digitando o endereço no navegador.

• Desconfie de descontos exagerados: ofertas que parecem boas demais para ser verdade geralmente são armadilhas.

• Mantenha-se informado: siga as atualizações dos órgãos oficiais e utilize suas plataformas para o pagamento do IPVA

• Informações do IPVA 2025 de São Paulo estão apenas no domínio sp.gov.br. Cada estado tem o link semelhante, mudando a sigla, mas mantendo o domínio gov.br

O que fazer se cair no golpe

Se você foi enganado por um link falso e já realizou o pagamento, é importante agir rapidamente: