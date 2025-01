Nave mãe: nova minivan chinesa de R$ 1,7 milhão traz carro voador embutido

A van tem aproximadamente 5,5 metros de comprimento, 2 m de largura e 2 m de altura. Não há janelas laterais na segunda fileira, pois toda a metade traseira do veículo é uma doca.

Não se sabe qual é o motor do veículo, entretanto a marca disse que ele tem 1.000 km de autonomia. A van também serve como uma estação de supercarregamento para o carro voador.

Já a aeronave pode ser dirigida manualmente ou de forma autônoma. Ela tem um pequeno cockpit feito de fibra de carbono, seis rotores com hélices e braços dobráveis. Mais de 200 unidades estão sendo testadas atualmente.

As entregas do AeroHT estão marcadas para 2026.

