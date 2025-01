Alta de preços inverte preferência histórica por carros grandes nos EUA

Do outro lado, as vendas de picapes grandes caíram 1,9% em comparação a 2023, e as aquisições de SUVs de médio porte caíram 2,3%. As informações são da Edmunds, site de pesquisa de carros dos Estados Unidos.

Segundo especialistas entrevistados pelo The Wall Street Journal, o consumidor segue precisando da funcionalidade do carro, porém sem o mesmo poder de compra. Em 2015, havia mais de 45 modelos à venda nos EUA com preços abaixo de US$ 25 mil (R$ 153 mil). Hoje, há apenas 11.

Com o planejamento de taxações de 25% sob veículos feitos no México e no Canadá por Donald Trump, novo presidente dos EUA, muitos modelos de custo baixo podem deixar de ser opções viáveis para pessoas com poder de compra médio.

