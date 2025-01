Toyota é transformado em Ferrari 'de baixo custo'; veja como ficou

Imagem: Reprodução

Porém, na lateral a missão de tentar fazer a Ferrari em tamanho menor ficou mais difícil, e as semelhanças são mais difíceis de ver. Mesmo com adesivos pretos estrategicamente colocados, o modelo infelizmente não remete tanto à essência da F12.

Apesar de todas as modificações, o Toyota Celica aspirante a Ferrari ainda tem apenas um motor 2.2 litros com potência de 137 cv. Seu cambio tem cinco marchas e sua tração é dianteira. O modelo foi listado em um grupo de Facebook chamado Toyota Celica Club Thailand.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.