Infração desconhecida: esses itens dão multa na estrada e motorista ignora

Esse número consta no CRV (Certificado de Registro) do automóvel - mais precisamente no campo "CAP/POT/CIL" (Capacidade/Potência/Cilindrada).

Uma dica importante é que essa relação é feita pelo cinto de segurança. Ou seja: o número de cintos disponíveis no veículo corresponde à quantidade máxima de passageiros que ele comporta.

E é preciso seguir essa determinação à risca: conforme o Artigo 231, inciso VII do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), dirigir veículo com lotação excedente é infração gravíssima que gera multa de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo também pode ser removido.



Não é só o excesso de pessoas que pode gerar penalidade ao condutor. Outro cuidado que o motorista deve ter é o peso máximo que o seu veículo pode carregar - essa informação pode ser encontrada no próprio manual do automóvel.

Trafegar com excesso de carga, além de ser prejudicial para o desempenho do veículo, causa multa de trânsito.

Quanto ao transporte de malas no banco de trás, será que isso também gera multa? Na verdade, não há nenhuma determinação específica na legislação quanto ao assunto, mas o condutor precisa ficar atento.

Se a bagagem colocada no assento traseiro ultrapassar o limite de altura do encosto, a ponto de prejudicar a visibilidade do condutor, o agente de trânsito poderá considerar a direção perigosa.