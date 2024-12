Stellantis, VW e GM combaterão 'invasão' com suas próprias marcas chinesas

Você com certeza já ouviu o termo 'invasão chinesa' por aí. BYD e GWM vieram incomodar as marcas tradicionais e se apropriar rapidamente de uma boa fatia do mercado brasileiro com produtos modernos, tecnológicos e preços competitivos. Além disso, outras empresas como GAC, Neta, Zeekr, entre outras, têm feito barulho com anúncios e promessas de grandes investimentos no país.

As marcas generalistas, no entanto, planejam uma resposta no mercado. E, para isso, vão recorrer às suas próprias fabricantes… chinesas! Stellantis, Volkswagen e GM vão usar suas parceiras Leapmotor, Saic, Baojun e Wuling em breve no Brasil.

A primeira que deve estrear no ano que vem é a 15ª marca da Stellantis, que tem em seu conglomerado nomes como Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Opel, Abarth, Maserati, Alfa Romeo, Dodge, Chrysler, entre outras. A Leapmotor foi fundada em 2015 em Hangzhou, na China, já focada em veículos elétricos. As vendas começaram em 2019 com o S01, um cupê de duas portas, e nos anos seguintes vieram o T03, C11, C01 até chegar no C10, um SUV estratégico para as aspirações da marca agora mundial.