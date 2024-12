GWM confirma produção de picape e dois SUVs no Brasil; veja detalhes

A montadora também anunciou que, além do SUV híbrido Haval H6, outro SUV e uma picape também serão produzidos em sua fábrica em Iracemápolis (SP).

A picape será uma reestilização da Poer, caminhonete vendida na China e que terá motorização híbrida e flex. O SUV novo não teve ainda detalhes revelados.

A produção na nova fábrica está marcada para ter início no primeiro semestre de 2025. Para começar os trabalhos, alguns equipamentos de montagem serão verificados em regime de pré-produção. Com a modernização e ampliação da linha, a fábrica da GWM poderá produzir por ano 50 mil unidades dentro de três anos. Para 2025, são esperadas 10 mil unidades.

Até o fim de 2024, a GWM visa contratar 100 funcionários. Para o ano que vem, a empresa tem uma meta de chegar a 700 antes do início de sua produção. Tudo faz parte do aporte de R$ 10 bilhões que a montadora se comprometeu em fazer no Brasil até 2032. Nessa primeira fase, que vai até 2026, o aporte será de R$ 4 bilhões.

