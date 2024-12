Novo Papamóvel é entregue pela Mercedes; veja detalhes do veículo

Nas modificações, a Mercedes removeu a porta traseira esquerda e a soldou novamente na carroceria. Já a porta traseira direita permanece, mas foi completamente reformada e agora abre no estilo suicida.

O assento giratório posicionado centralmente e com altura ajustável é acessado por trás. De acordo com a Mercedes, o assento foi desenvolvido para que o Papa "se mova com flexibilidade", bem como fale com o público de diferentes ângulos. Ainda há dois assentos laterais logo atrás e degraus na parte traseira para a segurança.

Imagem: Divulgação

O modelo elétrico tem quatro motores e foi "adaptado às velocidades particularmente baixas necessárias para aparições públicas". A versão padrão tem bateria de 116 kWh, com potência combinada de 587 cv, toque de 118,5 kgfm e pode ir de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos. Sua velocidade final é de 180 km/h e sua autonomia é de 385 km.

