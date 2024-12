ORVR: como funciona item obrigatório nos carros em 2025 que reduz o consumo

Um equipamento obrigatório que estará presente em 100% dos carros novos a gasolina, a etanol e flex comercializados no Brasil em 2025 encarece a produção dos veículos, mas também reduz o consumo de combustível e traz outros benefícios, como preservar a saúde dos frentistas.

Trata-se da válvula ORVR (onboard refueling vapor recovery ou sistema de recuperação de gases, em português). Essa tecnologia, que já é utilizada em larga escala nos Estados Unidos há mais de 20 anos, faz parte do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) no Brasil.

De acordo com a Eaton, que fabrica o equipamento em Valinhos, no interior de São Paulo - e hoje fornece o componente para veículos produzidos e vendidos no Brasil -, o ORVR reduz em até 98% as emissões de gases tóxicos provenientes da gasolina, do etanol ou da mistura desses combustíveis, no caso dos carros flex.