Fiat exibe gol do Botafogo em comercial após 'atrapalhar' transmissão

A tela ficou dividida entre a propaganda e o jogo, porém o som era da publicidade. Assim, apenas após o fim da jogada o narrador da TV Globo Luís Roberto conseguiu narrar o gol marcado por Jefferson Savarino, que com o resultado fez seu time abrir três pontos para o vice-líder Palmeiras na tabela a duas rodadas do fim.

Desta maneira, visando se desculpar com a audiência do jogo, a Fiat interrompeu a própria propaganda em um intervalo do Jornal Nacional da última quarta - logo antes do bloco que falaria do jogo do dia anterior - para passar o gol na íntegra com a narração.

"Ontem interrompemos esse gol e hoje vamos interromper o comercial", diz a propaganda antes de exibir a jogada do gol com narração. Ao fim do lance, a publicidade termina com a frase: "se é importante para o futebol, é importante para a Fiat".

