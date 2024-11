Golpe da CNH cassada: avisos pelo celular enganam motoristas desprevenidos

A Associação Nacional dos Detrans (AND), por meio de nota assinada pelo presidente Givaldo Vieira, reforça a importância de verificar a veracidade das notificações recebidas.

"Os contatos dos Detrans com os condutores e proprietários de veículos são realizados pelos canais oficiais, que são amplamente divulgados por órgão de trânsito estadual. É fundamental que o cidadão acesse os sites oficiais dos Detrans para consultar se há infração registrada no veículo ou até mesmo processo de suspensão ou cassação aberto contra a pessoa", disse Vieira.

A AND também divulgou que os contatos oficiais com os condutores são feitos por correspondência via Correios, por meio de correspondência registrada, ou editais publicados nos Diários Oficiais. Outra forma é o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para quem utiliza o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Ainda não há dados oficiais sobre a quantidade exata de casos denunciados desse tipo de golpe. Apesar das muitas denúncias, muitos casos não são reportados, o que dificulta a obtenção de um número preciso.

No entanto, essas mensagens de SMS que simulam notificações sobre a suspensão da CNH têm se tornado cada vez mais comuns. Os Detrans estaduais relatam vários casos de motoristas que caíram nesse golpe, efetuando pagamentos fraudulentos. As entidades alertam a denunciar qualquer tentativa de golpe à Ouvidoria do Detran ou à polícia do estado.

