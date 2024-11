Jaguar muda logo, vira elétrica e apresenta conceito sem vidro traseiro

Imagem: Divulgação

Em meio a tudo isso, um primeiro teaser de seu carro foi revelado. Pela imagem, é possível ver que não há um vidro traseiro e no lugar das lanternas e na base do vidro há uma série de saídas de ar. Há fotos também do modelo de frente camuflado, no qual ele possui a ponta quadrada e capô plano.

Imagem: Reprodução

De lado, vemos um para-brisa inclinado para trás e uma enorme área de chapa metálica entre a porta e a roda dianteira. Segundo a Jaguar, o carro terá mais de 575 cv, terá 692 km de autonomia e chegará pelo preço de 100 mil libras (R$ 740 mil).

Imagem: Reprodução

O nome não foi revelado, mas a Car&Driver descobriu um pedido de registro de marca nos EUA para "I-Type" - possivelmente em uma tentativa de vincular ao I-Pace elétrico.