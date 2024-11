Taxa do congestionamento: motoristas pagam para pegar trânsito em NY

A taxa de congestionamento ajudará a arrecadar US$ 15 bilhões "ao longo do tempo" e financiará melhorias e expansões, com estimativas dando conta de que haverá uma redução de 5% na quilometragem percorrida por veículos no Central Business District e 10% menos veículos entrando no local.

Um pedágio de US$ 15 era muito alto neste clima econômico. É por isso que nosso plano reduz o pedágio diurno para US$ 9 para carros. Este pedágio menor economizará aos passageiros diários quase US$ 1.500 anualmente, e esse tipo de dinheiro faz uma grande diferença para nossas famílias. Kathy Hochul, governadora de Nova York

"Desobstruiremos nossas ruas, reduziremos a poluição e forneceremos melhor transporte público para milhões de nova-iorquinos", completou.

