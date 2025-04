Reparou nos radares com 'chapéu chinês'? Entenda o que é o dispositivo

Estão jogando tinta na câmera dos radares

Exemplos de radares depredados não faltam. Nas redes sociais, circulou um caso de pichação na lente de um equipamento e há outros relatos e imagens de ataques semelhantes não apenas no município de São Paulo.

O vandalismo pode afetar o registro fotográfico de eventuais infrações de trânsito.

O que dizem as leis

Vandalismo de radares é crime de dano qualificado, descrito no Inciso III do Artigo 163 do Código Penal, que prevê de 6 meses a 3 anos de prisão e multa, em caso de destruição, inutilização ou deterioração do equipamento.