Atropelamento no ABC: semáforo aberto isenta motorista por acidente?

Para o também advogado Márcio Dias, expert em direitos do trânsito, "toda vez que um motorista passar em um cruzamento ou visualizar uma faixa de pedestre, ele tem a obrigação de diminuir a velocidade", pondera.

Dias ainda faz um questionamento crucial para as investigações. "Se ele estivesse na velocidade permitida da via, ele teria capacidade de frear e evitar o acidente e as mortes? Esta é a pergunta crucial que a perícia precisa responder", completa.

Marcelo Miguel afirma que a situação judicial do motorista pode se agravar em uma futura denúncia do Ministério Público. "O fato dele não ter nem mesmo freado ou tentado algum desvio joga contra ele no curso do processo", pontua o advogado.

O jurista, no entanto, faz um adendo dizendo que "a faixa não é garantia absoluta ao pedestre, que precisa observar a posição do semáforo". Miguel diz que, caso o veículo estivesse dentro da velocidade da via e fosse comprovado que o semáforo estava aberto para os carros e fechado para os pedestres, "nenhuma culpa assiste ao motorista", afirma.

Dias segue pelo mesmo caminho. "O pedestre tem a preferência, mas é obrigado a respeitar o Código Brasileiro de Trânsito. O artigo 70 do CTB diz que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem. Porém, há exceção: não se aplica quando houver sinalização semafórica, onde o pedestre e o condutor devem respeitar as luzes do semáforo".

O advogado Marcelo Miguel ainda reflete sobre outra hipótese. "Se elas tivessem iniciado a travessia enquanto o semáforo ainda estivesse fechado e o semáforo ficasse aberto, elas teriam prioridade na travessia. E o condutor poderia ser responsabilizado", afirma. "A perícia precisa determinar qual era o estágio semafórico no momento", finaliza.