Motorista atropelou pedestres no ABC a mais de 120 km/h, dizem peritos

O que dizem os peritos

Segundo Rodrigo Kleinubing e Isaac Pinheiro, é possível concluir que o Honda Civic viajava em velocidade superior a 123 km/h. As imagens analisadas já mostram o carro em processo de frenagem, de modo que é possível concluir que ele estava mais rápido anteriormente, ainda que não se saiba exatamente quanto.

"Utilizamos uma metodologia conservadora, que dá o benefício da dúvida ao condutor do veículo. Logo, sabemos que se for possível uma outra análise com maior precisão, a velocidade encontrada será sempre maior do que 123 km/h, nunca menor", disse Rodrigo.

"No início das imagens, o veículo já vinha perdendo velocidade. Por conta de todos esses fatores, é seguro dizer que ele vinha a uma velocidade maior do que 123 km" , - Rodrigo Kleinubing, perito criminal especialista em acidentes de trânsito

O programa de computador desenvolvido junto a Isaac é capaz de extrair modelos tridimensionais e medições precisas a partir de fotos e vídeos comuns, corrigindo eventuais distorções nas imagens. Os registros também são analisados através de fórmulas físicas, que permitem mensurar diferentes aspectos do incidente.

Segundo especialistas consultados pelo UOL Carros, assim que a polícia constatar, oficialmente, que o carro estava acima da velocidade máxima da via (60 km/h), a culpa do atropelamento passa a ser de Brendo — independentemente de o semáforo estar fechado para pedestres e aberto para carros no momento da ação.