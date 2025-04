Radar à prova de migué: o que são os novos aparelhos instalados em SP

Esse arranjo corresponde ao radar Doppler, que já é utilizado há anos no Brasil através das pistolas que as polícias rodoviárias, principalmente, usam em fiscalizações pontuais. Desde 2019, porém, a tecnologia também ganhou adesão nos radares fixos urbanos e rodoviários.

Na estrada, o uso do Doppler é um antídoto ao 'migué', pois consegue detectar a velocidade do carro a centenas de metros de distância, antes mesmo de o motorista ver o equipamento. Na cidade, sua grande vantagem tem a ver com manutenção das vias.

Documento do Inmetro mostra que câmera (esq.) só é ativada se o módulo Doppler (dir.) constata excesso de velocidade Imagem: Reprodução

Isso acontece sobretudo porque os radares tradicionais não são... radares: a rigor, um dispositivo deste tipo emite ondas de rádio que, quando refletidas de volta, indicam a posição e velocidade de um alvo. A maioria dos medidores de velocidade fixos, por outro lado, usa fios instalados sob o asfalto, que descobrem a velocidade do veículo com base no tempo que ele gasta para acionar cada fio, cuja distância é conhecida e serve para o cálculo matemático.

Antigo radar da Barão de Jundiaí necessitava dos veios no asfalto para funcionar: prejuízo estético e dificuldades de recapeamento Imagem: Reprodução/Google

É um método de instalação mais complexo, que exige interrupção do tráfego na rua para que os medidores sejam colocados e, caso a via seja recapeada, também pede uma nova instalação dos fios.