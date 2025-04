Você pode estar usando o pisca-alerta do jeito errado - e isso rende multa

O Inciso I do Artigo 251 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), usar o pisca-alerta em desacordo com a legislação é uma infração média, penalizada com multa de R$ 130,16, mais quatro pontos no prontuário da respectiva CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Fonte: advogado Marco Fabrício Vieira, especialista em direito do trânsito e transporte

*Com reportagem de outubro de 2023