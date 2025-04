Carros sinistrados: veja quando são bom negócio ou uma verdadeira roubada

Os de grande monta, por sua vez, são os famosos 'perda total', em que o estrago supera 75% ou até mesmo é maior que o próprio valor de mercado do automóvel. Estes são retirados de circulação e vendidos para empresas credenciadas nos Detrans para desmontagem e venda de peças.

Quem determina o tipo de classificação de sinistro é o agente de trânsito, no momento da concretização do Boletim de Ocorrência do acidente e seguindo critérios e classificação de danos também do Contran.

A compra de um carro sinistrado de média monta, por exemplo, é um tiro no escuro. Como regra, não é permitido testar o veículo. "O maior risco é a dificuldade em se definir a extensão dos danos causados. Restando então somente a avaliação visual das avarias", aponta Givaldo Vieira, presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND).

Antes da aquisição, um conselho é unânime. "É importante que o comprador faça uma vistoria presencial do veículo e, se possível, leve um mecânico de sua confiança para que seja feita uma estimativa em torno dos reparos. A soma do valor pago e do custo dos reparos deve ser menor que o valor médio dos veículos usados vendidos no mercado", pontua Jaime Soares, presidente da comissão de seguro auto da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

O presidente da AND ainda vai além. "Contratar um vistoriador experiente ou os conhecidos laudos cautelares de vistorias, pois os profissionais que trabalham com isso conseguem identificar imperfeições, alterações ou restrições no veículo, que um comprador comum não conseguiria", aponta.

Sinistro fica para sempre no documento?

A resposta para esta pergunta é 'depende'. Para veículos de pequena monta, não há restrições ou registros na documentação do veículo. Os de média monta, por sua vez, trazem o registro no Certificado de Registro do Veículo (CRV) de forma definitiva até por questões de identificação e segurança. "Não existe forma legal de retirar tal informação e deve acompanhar o documento do veículo até sua baixa", afirma Givaldo Vieira, presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND).