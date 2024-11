BYD U8: o que já sabemos sobre SUV de luxo que gira sozinho e vem ao Brasil

São quatro motores elétricos atuando distintamente, com cerca de 1.200 cv de potência e 103,5 kgfm de torque máximo. Eles funcionam alavancados por um propulsor 2.0 turbo de quatro cilindros, que serve como gerador, convertendo a gasolina no tanque em eletricidade armazenada na bateria de 50 kWh.

Tecnologia

O BYD U8 é equipado com as mais recentes tecnologias da marca chinesa, incluindo um sistema de infoentretenimento de última geração, um painel de instrumentos de 23,6?, um monitor principal de 12,8? e duas outras telas de 12,8? para os ocupantes da segunda fila.

Há assistentes de condução avançados e uma bateria de alta capacidade que proporciona uma autonomia considerável de mil km, um pouco menos do que o sedan BYD King (1.100) e o BYD Yuan (1.200). Conta com um sistema semiautônomo de 38 sensores, três radares ultrassônicos e 18 câmeras.

O modelo ainda oferece carregamento rápido de até 110 kW, permitindo um reabastecimento de 30 a 80% em apenas 18 minutos. A funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) do U8, com uma capacidade de 6 kW, transforma o SUV em uma fonte de energia móvel, capaz de alimentar dispositivos eletrônicos por até 25 horas. O interior do U8 vem ainda com estofamento em couro e acabamento em madeira.

