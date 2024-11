'Quem manda sou eu': Galvão Bueno já fez bate-bate com Senna em 'racha'

Galvão Bueno já tirou um racha com Senna, cada um com um carro alugado. Isso ocorreu em 1987, durante a temporada do GP do México da Fórmula 1, e foi lembrado pelo próprio narrador, em uma live em 2023. Dentro do carro de Galvão, estavam Renato Maurício Prado, cinegrafista e assessor.

Relembre o relato:

Brincadeira de bate-bate

"Eu estava no carro da frente, dei a ré e 'PÁ!', bati no carro do Ayrton. Dois carros alugados, que eu e ele tínhamos alugado. Ele olhou, e voltou para o carro. Saiu, colocou de lado e deu um totó no meu carro, e eu bati de volta. Era de madrugada, um bando de irresponsáveis, e fomos até o hotel batendo um no carro do outro", disse o narrador, na live com o filho Cacá.