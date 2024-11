Por que novas picapes gigantes levam menos carga que a compacta Fiat Strada

As três podem ser conduzidas por motoristas com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria B, a mesma de carros de passeio, porque têm PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do veículo somado à sua capacidade de carga) inferior a 3.500 kg.

Se o PBT for acima de 3,5 toneladas, aí o veículo é considerado caminhão - e requer CNH de categoria C.

É o caso das picapes Ram 2500 e 3500, ainda maiores do que a 1500 e que têm capacidade de carga de até, respectivamente, 1.088 kg e 1.752 kg.

